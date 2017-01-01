金正恩：發展洲際彈道飛彈 進入尾聲中央社 (2017-01-01 12:44)
（中央社首爾1日綜合外電報導）北韓領導人金正恩今天指出，平壤距離試射洲際彈道飛彈（ICBM）已為期不遠。
路透社報導，金正恩在新年電視談話中表示：「研究發展尖端武器正積極進步當中，而試射洲際彈道飛彈的準備工作，已進入最後階段。」
北韓2016年以前所未見速度測試彈道飛彈，不過部分專家表示，北韓還要數年時間，才能發展出搭載核彈頭、射程可達美國本土的洲際彈道飛彈。（譯者：中央社蔡佳敏）1060101
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