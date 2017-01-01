一例一休沒錢又沒休（2）中央社 (2017-01-01 12:50)
台鐵產業工會1日在台北車站舉行「黑心鐵路局換湯不換藥，一例一休沒錢又沒休」記者會，強烈訴求人力要補足、休例要完整，重(啟)勞資協商調整工作條件。中央社記者鄭傑文攝 106年1月1日
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