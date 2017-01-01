工會質疑台鐵逃避超時加班問題（1）中央社 (2017-01-01 12:50)
台鐵產業工會1日在台北車站舉行「黑心鐵路局換湯不換藥，一例一休沒錢又沒休」記者會，質疑鐵路局沒有因應一例一休改善台鐵員工勞動條件，反而逃避超時加班問題。中央社記者鄭傑文攝 106年1月1日
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