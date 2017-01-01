機捷首支VR影片 滅火器歌聲中賞風光中央社 (2017-01-01 12:28)
（中央社記者汪淑芬台北1日電）機場捷運去年底完成履勘，預計農曆年前後可通車。桃園大眾捷運公司今天發表首支機捷VR版的車頭攝影，在滅火器樂團的歌聲中，帶民眾欣賞沿線風光。
桃捷第一支VR版的車頭攝影，配著滅火器樂團活力十足的音樂節奏，可以看到360度的全景，帶民眾用眼睛和科技「坐上駕駛座」，欣賞機捷沿線風光。
機捷全線長約51.03公里，有許多高架路段，一路可以看到青翠的樹林小丘、埤塘、工業聚落和現代的商場outlet，及經常歡聲雷動的棒球場。
機捷VR影片雲端連結：https://drive.google.com/ open?id=0B8wjSrDi-DIGSmp2VGo0RldLaVU
機捷VR影片FB連結：https://www.facebook.com/ch engwentsan/videos/794020274082137/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 1060101
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