靠著「小皇帝」LeBron James首節就大殺四方，騎士在1日面對黃蜂的比賽輕鬆以121比109贏球。

騎士主控Kyrie Irving（厄文）此役因為右大腿拉傷的關係高掛免戰牌，James用行動告訴小老弟不用著急、完全康復再歸隊，LBJ在首節便狂砍17分，幫助騎士從頭領先到尾。

總計James全場拿下32分6籃板9助攻，Kevin Love攻下28分10籃板，兩人在上半場就合力攻下55分，光是這2人的得分就快抵過黃蜂半場所拿的59分。

頂替Irving先發的Jordan McRae表現不俗，這位二年級生此役投12中8，拿下本季新高20分。

黃蜂以「天行者」Kemba Walker表現最佳，他攻下全場最高37分，可惜不足以帶領球隊獲勝。