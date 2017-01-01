NBA／Irving拉傷缺陣 騎士照樣痛電黃蜂NOWnews今日新聞 (2017-01-01 11:59)
靠著「小皇帝」LeBron James首節就大殺四方，騎士在1日面對黃蜂的比賽輕鬆以121比109贏球。
騎士主控Kyrie Irving（厄文）此役因為右大腿拉傷的關係高掛免戰牌，James用行動告訴小老弟不用著急、完全康復再歸隊，LBJ在首節便狂砍17分，幫助騎士從頭領先到尾。
總計James全場拿下32分6籃板9助攻，Kevin Love攻下28分10籃板，兩人在上半場就合力攻下55分，光是這2人的得分就快抵過黃蜂半場所拿的59分。
頂替Irving先發的Jordan McRae表現不俗，這位二年級生此役投12中8，拿下本季新高20分。
黃蜂以「天行者」Kemba Walker表現最佳，他攻下全場最高37分，可惜不足以帶領球隊獲勝。
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