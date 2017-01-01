跨年夜新北市驚傳死亡悲劇！今天(1日)上午0點多，新北市淡水區一名32歲蔡姓男子，疑似獨自在住家旁施放跨年高空煙火時，不幸被煙火爆炸炸傷，蔡男臉部遭炸、頭顱破裂；警消獲報到場後，發現他已倒臥血泊中，腦漿溢出、失去生命跡象，目前現場正拉起封鎖線調查中。

據警方調查，今天上午0點多，死者蔡男疑似獨自一人在住家附近產業道路，施放直徑大約10公分的椰型高空煙火，不料煙火卻突然發生爆炸，一旁的蔡男當場被炸的頭顱破裂慘死。蔡男家人聽聞巨響走出查看，發現他倒臥血泊當中，立刻報警處理。

據了解，蔡男頭部遭到炸裂、腦漿四溢，明顯當場死亡；警方到場採證發現，蔡男身邊有一個長約60公分、直徑約10公分大小的長管圓筒，殘留一絲火藥味，爆炸原因尚不明，目前除了進行遺體相驗，也正在進一步追查煙火來源、爆炸原因。