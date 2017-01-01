▲曹西平怒批跨年藝人表演不認真。（圖／翻攝曹西平臉書，2017.01.01）

即使是大過年1月1日，也沒讓曹西平罵人的砲火稍微停歇，才跨了年的凌晨2、3點，他就在臉書狂批參加跨年表演的藝人：選歌老是重覆、衣服更萬年一件不換。

曹西平在跨年夜有感而發，認為這次跨年晚會的很多藝人，實在太不認真也不重視觀眾了，就算從台北跑場到別的地方，衣服換都不換，被觀眾看到總是同一件，歌曲更老是那幾首，至少可以變化一下，感覺真是糟糕透頂，跟上一般節目沒兩樣，不懂有何好看之處，簡直跟普通演出一樣。

他並大讚謝金燕以前跨年跑場，都會換不同衣服和不同歌曲，有認真準備，希望給觀眾不的感覺，但今年的跨年表演實在有點弱驚奇也太少。接著加碼大罵製作單位沒請資深藝人一起跨年。

曹西平稱讚日本的紅白大賽，會請老中青三代藝人表演，相當有傳承意味，反觀台灣的電視跨年，永遠只有年輕藝人，這樣非常不對，因為跨年節目不該淪為打歌節目，應該要涵蓋不同世代的演出，才會精彩好看。

以下是曹西平2段臉書留言～～

跨年晚會很多藝人真的太不認真了也不重視，這麼重要的跨年晚會電視現場轉播，為什麼穿著表演都不講究一點呢，台北穿一樣的衣服到了別的地方也穿一樣的衣服（中間車程為什麼不換衣服），讓大家看了也比較有新鮮感，歌曲也可以變化一下為什麼都要唱一樣的，如果這麼說的話製作單位應該沒有什麼酬勞是嗎，就算沒有什麼酬勞，表演是你們自己也讓觀眾看到你們準備的用心（投資自己賠錢也要這麼做），留給觀眾印象深刻，大家都是歌手為什麼歌曲不可以變化一下，今晚看了跨年演唱會很多藝人真的糟糕透了，穿著跟唱的歌曲一點跨年的氛圍都沒有，這跟上一般節目有什麼兩樣，為什麼不好好打扮自己為什麼不好好挑選歌曲，真的太隨便了看不下去，跨年演唱會就算跑場，有誠意的藝人也會多準備幾套衣服換，或是多準備幾首歌曲可以變化（要求自己這就是態度）轉來轉去一樣的歌曲一樣的服裝這樣子有意思嗎？

跨年多大的場面就算沒有錢也要借錢，好好打扮自己拚面子給觀眾留下美好的印象，沒有投資怎麼會有回收，這是跨年晚會不是打歌節目，尊重自己也尊重觀眾

（回顧看看謝金燕跨年跑場，她都有換不同的衣服也換不同的歌曲，她不希望大家台北跟高雄看的都是一樣，所以她要求自己一定要不一樣）今年跨年表演有點弱驚奇點太少了，很普通很一般的演出。

看看日本的紅白大賽（跨年節目）再看看我們的跨年節目，真的可以比嗎？

人家都有注重老中青三代，反而看看我們這裡有嗎？

全部都是年輕人，難道都沒有有年紀的人在看節目嗎（太瞎了），紅白老歌演歌依然都有在演唱，傳承意味非常重，資深歌手中生代歌手也很多年輕藝人也有，我們這裡除了年輕歌手之外就沒有了嗎，跨年就是要所有歌手一起慶祝過年不是嗎，沒有這些資深歌手會有現代的歌手嗎，做節目是要細心照顧所有族群，不是只有年輕人而已，跨年節目本來就不該淪為打歌節目，應該以跨年為主題比較重要，涵蓋了不同世代的演出才會精彩好看，誰說資深藝人沒有東西不會表演（看看紅白吧）節目內容是需要設計的，資深跟年輕歌手也可以一起表演一起跳舞，今年度很多國外節目都有這樣子的設計，哎一層不變的節目內容表演方式了無新意，看看別人想想自己真的節目內容真的有在設計嗎？

看了真的很難過也很難受，為什麼演藝圈大家都不會團結，大家為什麼都沒有危機意識。