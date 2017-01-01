高雄市左營區華夏路與大中路口，今天(1日)清晨發生自小客車失控撞上分隔島翻車的嚴重意外，警消趕到現場，將受困車內、昏迷的陳姓駕駛救出來送醫急救，男子全身酒味，醫院為男子抽血，換算成呼氣酒測值為1.165毫克，顯然又是酒後開車釀禍。



這起車禍發生在清晨四點半左右，地點是在左營高鐵站附近的華夏路與大中路口，30歲的陳姓男子駕駛自小客車行經這個路口時，疑似車速過快，失控撞上分隔島的路燈，自小客車因此翻覆、四輪朝天、車頭嚴重毀損，陳姓駕駛被卡在車內，警方和消防救護人員花了大約10分鐘，才將已經昏迷、失去意識的男子救出來送醫急救，仍未脫離危險；警方表示，醫院為陳姓男子抽血檢測，酒精濃度為233，換算成呼氣酒測值，高達1.165毫克，左營交通分隊從車禍現場初步研判，陳姓男子應該是自撞分隔島發生意外。



（照片：左營分局提供）



