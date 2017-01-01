16名在中國涉及非法買賣腎臟的嫌犯已遭法院判處每個人各五年有期徒刑。



這些被告利用網路媒合腎臟買賣，其中包括兩名醫生、一名護士及一名麻醉師，他們私下進行器官移植。



在中國，由於腎臟需求高，因而使得器官買賣黑市猖獗。



山東濟南法院表示，這些病患為了獲得腎臟移植，至少要支付40萬元人民幣。



過去，中國提供死刑犯的器官供應市場所需，但遭國際嚴詞譴責後，北京當局在2015 年已經停止這個做法，並成立合法的腎臟捐贈登記。不過根據統計，在 2016年，平均每一百萬人才有0.6 個腎臟捐贈。中國的器官捐贈率可說全球最低的幾個國家之一。



(照片取材自網路)



