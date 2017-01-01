（中央社記者王揚宇台北1日電）台北市立聯合醫院今年首位元旦寶寶，在今天凌晨4時許出生。黃姓男嬰的母親說，看完跨年煙火後就「破水」，沒預料會生元旦寶寶，驚喜又開心，這樣以後兒子的生日會很好記。



台北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科主任林世基說，2980公克黃嬰是在今天凌晨4時許出生，到早上10時止，他也是北市聯醫體系第一位元旦寶寶。



黃媽媽說，和老公看完跨年煙火後就出現破水情況，她原本的預產期是1月11日，沒有預期會生出元旦寶寶，而兒子在元旦出生的優點之一，就是生日比較好記。



擔任婦產科醫師近30年的林世基也說，從去年開始，就沒有孕婦選在元旦預約生產，而到今天早上10時為止，聯醫體系下只有出生一個元旦寶寶，這種情況是比較少見的，這或跟台灣嬰兒總出生數逐年下降有關係。1060101