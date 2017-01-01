南韓代理總統「黃教安」在新年文告中表示，當局要加強軍備，提高軍隊士氣，以對付北韓可能的挑釁。



「黃教安」是南韓總理，由於目前南韓憲法法庭正在考慮是否要彈劾總統，因此在這段期間，「黃教安」暫代總統職權，他在預錄的演說中表示，鑑於去年北韓一連串的飛彈試射及兩次核試，因此「首爾」當局將斥巨資支持軍隊、加強軍備。



(黃教安照片取材自網路)



