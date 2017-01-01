澳洲各地迎新 意外致2死4傷中廣新聞網 (2017-01-01 12:10)
澳洲跨年迎新，不過意外頻頻，有兩人死亡，四人受傷。
警方表示，在維多利亞省海邊，一名男子放煙火時，因為手上的煙花突然爆炸而死亡，另外在雪梨北部，類似的意外，使得另一人因頭部被炸而喪生。
澳洲自1980年代，因為接連發生多起爆竹意外，因此許多地方已經禁止將煙火爆竹販賣給一般大眾，但還是有不少民眾非法購得煙火。
另外，在雪梨及布里斯本附近，民眾因為跨年迎新活動發生意外而受傷，其中包括一名男子站在屋頂看煙火，不慎摔落地面。
(照片取材自網路)
關鍵字：
上一則：印尼慶元旦 陳忠期許新南向成果豐
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【光彩珠寶】婚戒 日本鉑金結婚戒指 男戒(邱比特之心)
- Nike Air Zoom Structure 20 女鞋
- 塑身褲 法國原裝 買1送1 雙效瓷雕7分褲 Lytess
- Homelike 鋁合金3尺三層置物架(四色任選)花崗綠
- FILA男仕義式風情線衫外套(純淨白)1SWP-5203-WT
- FitFlop™- (女款)ROKKIT™-裸膚色
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 自信之美光動能腕錶(銀/30mm/EW
- Rowana 金燦炫光PC鏡面鋁框行李箱 25+29吋(紳士藍)
- 【CITIZENEco-Drive】羅馬日月簡約日期男錶-金框白(AW1232-
- NewSonic 65型護眼低藍光FHD LED液晶顯示器+視訊盒(65NS-DF
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
北韓推出美女空姐月曆吸引觀光客【中廣新聞網】
超級計算機研發被指像核武競賽 美效率低於中國【北京新浪網】
奧巴馬為何認定俄羅斯干預美大選 斯諾登再爆料【北京新浪網】
川普：沒有電腦就安全【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》