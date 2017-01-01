澳洲跨年迎新，不過意外頻頻，有兩人死亡，四人受傷。



警方表示，在維多利亞省海邊，一名男子放煙火時，因為手上的煙花突然爆炸而死亡，另外在雪梨北部，類似的意外，使得另一人因頭部被炸而喪生。



澳洲自1980年代，因為接連發生多起爆竹意外，因此許多地方已經禁止將煙火爆竹販賣給一般大眾，但還是有不少民眾非法購得煙火。



另外，在雪梨及布里斯本附近，民眾因為跨年迎新活動發生意外而受傷，其中包括一名男子站在屋頂看煙火，不慎摔落地面。



(照片取材自網路)



