（中央社記者周永捷雅加達1日專電）印尼雅加達台灣學校今天舉行中華民國106年元旦升旗典禮，駐印尼代表陳忠期許在各界團結努力下，新南向政策前景一定光明。



雅加達台灣學校今天一大早就湧入許多僑胞、台商，大家人手一面中華民國國旗，在學校操場集合，隨著中華民國國歌及國旗歌的樂聲響起，眾人齊聲合唱，並在歡慶中華民國新年快樂的氣氛中，揮舞手中國旗，現場一片旗海飄揚。



活動現場還安排雅加達台灣學校學生勁歌熱舞表演，以及體育老師帶領師生及來賓進行健康操，為新的一年注入活力，揭開序幕。



陳忠參加升旗典禮後受訪表示，他知道很多僑胞遠道連夜趕來參加升旗典禮，讓他很感動。



他說，即使未來會面臨許多挑戰，相信在各界的同心協力合作下，民國106年一定會是祥和，成果豐碩的一年。



展望台印尼合作，陳忠指出，台灣正在推動新南向政策，印尼又是新南向的重鎮，政府積極推動相關計劃，台印尼在未來一年的合作一定會光明燦爛，成果豐碩。



雅加達台灣工商聯誼會理事長賴維信表示，他今天看到現場國旗旗海飄揚，展現僑胞支持國家及政府的熱忱，讓他非常感動，這是給他最好的提示，他未來一定會努力團結台商及僑胞，支持政府的新南向政策。1060101