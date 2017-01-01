記者張朝福／嘉義報導

迎接2017，「全嘉藝起來」跨年晚會31日晚間7點起在建國二村(台灣燈會場地)盛大登場，連續5個半小時不冷場，超過10組知名樂團及藝人團隊帶來精彩演出，high翻嘉義新年夜；今年首度結合在地美食、公益、文創市集，濃濃嘉年華氣氛，吸引雲嘉南民眾一起跨年。

跨年倒數時刻結合雷射特效，市長涂醒哲、新生代宅男殺手「李毓芬」以投手姿勢將彩帶向前拋出，與在場所有民眾一起重溫棒球原鄉光榮，歡喜迎接2017年新開始。

涂醒哲市長致詞

今年跨年晚會星光熠熠，由食尚玩家「黃鐙輝」以及天才衝衝衝「Albee」搭檔主持，多個重量級金曲樂團及藝人歌手聯合演出。首先由熱血搖滾「RCM樂團」、在地樂團「美秀集團」、超級偶像粉紅坦克「符瓊音」熱力開場；榮獲2016金曲獎年度最佳歌曲「滅火器樂團」、2016金曲獎最佳樂團入圍「旺福樂團」、2016金曲獎最佳台語男歌手、台語專輯「陳建瑋」、金曲獎最佳國語女歌手、專輯、製作人入圍「許哲珮」等金曲樂團及藝人歌手接力唱跳，還有清新獨立樂團「猛虎巧克力」帶來不一樣的歌聲。現場民眾隨著樂音搖擺，氣氛high到最高點。

跨年倒數計時

2016金曲獎最佳樂團入圍「宇宙人樂團」在倒數後壓軸，熱唱半小時為晚會畫下句點。

迎接新年

跨年晚會舞台燈光音響規格比照巨星演唱會等級，動用巨型LED螢幕以及4座300吋巨型布幕及立體動畫特效，為民眾打造最具質感的音樂饗宴。民視交通台（182台）自晚間9點起現場實況轉播，在地世新電視台（49台）則自晚上7點開始轉播。今年同步規劃youtube網路直播，不管觀眾身在何處，皆可透過電視機、電腦以及手機收看，同步感受嘉義市熱情活力。

為舒緩散場人潮，市府規劃大眾運輸，協調台鐵及專車接駁。12/31專車接駁，自晚間6點至半夜1點止，每半小時1班，去程路線：火車站 (大三通飯店前)→噴水圓環（聯邦銀行前）→市政府（承億小鎮慢讀前）→活動會場（嘉義高商前）；回程路線：活動會場（嘉義高商前）→市政府（承億小鎮慢讀前）→噴水圓環（聯邦銀行前）→火車站 (大三通飯店前)。

1/1台鐵散場加班車北上區間車(嘉義至斗六)凌晨1時、凌晨2時10分，南下區間車(嘉義至台南)為凌晨1時、凌晨1時20分、凌晨1時23分。