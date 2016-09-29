▲穗香凜(右)遭起底在酒店工作。（圖／翻攝自推特）

去年初樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音與女星Becky的不倫戀鬧得沸沸揚揚，消息爆出後，Becky的演藝事業幾乎全毀，儘管日前積極復出，依舊無可挽回。

不倫戀男主角川谷繪音之後本性不改，甩了Becky並和元配離婚後又戀上日本19歲女星穗香凜，由於毫無悔改之意，終於遭到經紀公司開除。

穗香凜稍早被爆出曾任職酒店，儘管進入演藝圈卻還是繼續兼職陪酒，其中還有更多不為人知的內幕。

據悉穗香凜本身是雜誌模特兒，此外還自組樂團「COMME CI COMME CA」，在團內負責吉他手的位置，同時也是《R的法則》節目班底之一。

根據《週刊文春》消息指出，穗香凜之前工作的酒店採完全會員制，另外店內任職的酒店小姐多是模特兒及女演員等預備人選，穗香凜在和川谷繪音交往前都還有持續到該酒店任職。

▲川谷繪音（左）甩開貝琪與前妻馬上交到19歲正妹藝人穗香凜(ほのかりん)。（合成圖，2016.09.29）