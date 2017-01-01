記者蘇彩娥／南投報導

2017南投縣清境跨年晚會活動31日在清境旅遊服務中心廣場前熱鬧登場！已經邁入第11年的清境跨年，今年主打星空電音、迎雪派對，除了有星座運勢大公開、電音派對，還有觀星老師的星空導覽，以及18度c巧克力、螢光棒等公益義賣，並穿插當地原鄉歌舞，現場還有泡泡機不時噴出如雪花般的泡泡，讓這場全台最高的跨年晚會熱鬧又溫馨，遊客們開心倒數迎接2017年的到來。

副縣長陳正昇也在晚上7點，和仁愛鄉長江子信、清境農場場長簡世峰、清境觀光協會理事長魏振宇等與會貴賓上台發送紅包；副縣長陳正昇表示，清境是全台最高的跨年晚會，而且全台只有清境"下雪"了！陳副縣長歡迎大家到南投賞花旅遊，明年1月21開始，更有熱鬧的南投燈會、沙雕、恐龍展，錯過可惜。

副縣長陳正昇(左3)及仁愛鄉長江子信、清境農場場長簡世峰、清境觀光協會理事長魏振宇等與會貴賓上台發送紅包。

每年南投縣政府、仁愛鄉公所、統一超商以及清境觀光協會共同主辦的全台最高跨年晚會，總是在各縣市政府的跨年活動中脫穎而出，成為深具獨特意義的響宴，而今年從31日(六)下午4點就搶先全台進行多樣觀星器材導覽，讓民眾得以近距離的互動，並準時於19:00開始在數百坪的活動廣場，降下漫天的雪花，讓民眾可以在雪花紛飛中共同倒數迎接新年。

民眾於下午起就搶先全台進行多樣觀星器材導覽解說活動。

清境跨年晚會今年以「星空電音：清境跨年迎雪派對」為主題，獨特的星空跨年今年更加碼邀請到首席星座專家-星座專家星星王子到現場實況轉播公開2017星座運勢；還有超級紅人榜大魔王 R-tina 林娜等等，主持人也穿插送出螢光棒，炒熱氣氛，不少民眾很早就在階梯佔好最佳的欣賞角度。民眾大多是在2-3個月前就安排好訂房，為的就是能夠在這特別的時刻，齊聚在2千公尺的清境高山上，享受由星空、電音、雪花所交織而成的夢幻倒數派對。

精彩的演出，讓民眾情緒High到最高點！

晚會一開始由知名主持人蜆仔及堯堯介紹高山原住民的熱情演出，包括了: 超級紅人榜大魔王:林娜、北原山貓、泰雅原舞工坊、伊斯昂原住民文化藝術團、水沙漣原住民文化藝術團、JUK 舞創工作室，而越接近倒數階段，現場多部造雪機也將同步從天降下紛飛的雪花，讓活動氣氛越來越邁入最高潮，此時將由台灣Disco Club傳奇人物:光頭DJ以及台式電音教父:羅百吉，以電音表演嗨爆全場，帶給參與民眾整晚的震撼教育，攜手打造出全台最搖晃的電音迎雪派對，共同撼動清境的星空。

遊客透過觀星專家劉志安老師現場的星空實況導覽，尋找出浩瀚夜空中，那顆屬於自己的星星，共同迎接充滿星希望的2017年。

除此之外，有別於一般跨年晚會倒數後施放完煙火就散場的模式，今年活動特別邀請到台灣首席星座專家:星星王子親臨活動現場，在新年的第一刻就立即透過民眾頭頂上的星空進行導覽說明，向現場的民眾進行2017星座運勢大公開的實況轉播，有興趣了解星座詳情的民眾，更能夠透過劉志安老師專業觀星團隊8組現場觀星老師及專業天文器材進行星空導覽，主辦單位表示希望能夠透過精心安排的節目，讓參與民眾在2017年的第一刻，能透過現場的星空實況導覽，尋找出浩瀚夜空中，那顆屬於自己的星星，共同迎接充滿星希望的2017年。