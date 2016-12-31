▲2017年強片不斷，續集電影更是爆表。（劇照，2016.12.31）

2017年被好萊塢稱作「最強電影年」，不僅有超級大卡司片、漫威電影，還有不能不看的強勢續集片，叫所有人光聽到名字就期待不已，媒體也預期，2017將是許多影迷荷包大失血之年。

廢話少說，2017年有3部大美女演的電影，非看不可：《美女與野獸》《攻殼機動隊》和《神力女超人》，分別由艾瑪華森、史卡莉喬韓森、蓋爾加朵主演，有這3位不同調調的女神加持，光是看畫面就夠賞心悅目了，至於劇情，好像已經其次。

▲先談談《美女與野獸》，艾瑪華森打從《哈利波特》系列電影之後，就再也沒有漂漂亮亮出現在大銀幕上，這回《美女與野獸》總算可以讓她明目張膽耍漂亮了，就別提現在的她，長得更成熟標誌，而且還是她暫時息影的唯一之作，不看就太對不起自己啦。（劇照，2016.12.31

▲《攻殼機動隊》集合男性觀眾最愛的所有元素，有美美的史卡莉喬韓森，再加上知名漫畫改編，而且談的還是生化人，光是看到性感的史卡莉，服裝穿少少戰鬥，就知道是養眼又養腦的必看之片了。（劇照，2016.12.31）

▲打從蓋爾加朵在《玩命關頭》系列出現之後，就強襲觀眾眼球，對她的好印象有增無減，難怪一宣布她就是《神力女超人》，便令觀眾期待不已，即使日前聯合國因為她身材太過惹火，迫使她卸下「榮譽女權大使」一職，依舊無法稍減大家對她的期待。 （劇照，2016.12.31

再從網友最期待的續集片開始講起吧。《阿凡達2》《加勒比海盜5：死無對證》《金鋼狼3》《玩命關頭8》，這四部續集，相信對許多影迷來說，都是大片中的大片，別具意義非看不可吧。

▲歷經2016年《玩命關頭7》的激情悲憤，大家怎麼會不想看看，沒有保羅沃克之後的《關8》要怎麼演下去呢？結果這第8集，不僅「唐老大」馮迪索和巨石強森，從戲裡打到戲外，還新加入莎莉賽隆當反派，可看度依舊不小。（劇照，2016.12.31）

▲在超級英雄片泛濫之前，《神鬼奇航》系列一直是票房保證，影迷應該很好奇，在一堆超級英雄夾殺之下，史傑克船長還有生存下去的空間嗎？但不容否認，這系列真是大家以前的最愛，緬懷回憶的人應該不少，《加勒比海盜5：死無對證》就不知能否輝煌下去。（劇照，2016.12.31）

▲頭一部《阿凡達》都已經是2009年的事了，當初觀眾企盼續集趕快出來，結果事與願違，如今相隔7年《阿凡達2》才終於強勢回歸，氣勢好像稍微減弱了一點，但應該無違大家對續集的好奇，每個人還是很想知道，詹姆斯卡麥隆導演的葫蘆裡，到底還有什麼膏藥可賣。（劇照，20

▲《金鋼狼3》非看不可的理由，應該就是這片是休傑克曼宣布，最後一次扮演金鋼狼之作，再加上休傑克曼身體經常出問題，又快50歲，看來真的無緣再重回《金剛狼》了，大家從2000年看他扮狼到現在，將近17年，這份情在他收手之前，怎麼可以不繼續光顧下去呢。（劇照，2016.12

沒超級英雄沒暑假

接下來一定要談談漫威和DC電影了，一年裡面要是沒有這些超級英雄，常伴我們左右，大家一定會覺得這個暑假白過了吧。

除了上頭提到的《神力女超人》之外，2017年還有《正義聯盟》《蜘蛛人：返校日》《星際異攻隊2》《雷神索爾3：諸神的黃昏》等著咱們。（劇照，2016.12.31）

▲ 《正義聯盟》還需要多做介紹嘛，就是萬眾期待，足以跟《復仇者聯盟》對抗的大片呀，集結了超人、蝙蝠俠、神力女超人、閃電俠、水行俠、鋼骨等，這些很多人耳熟能詳的超級英雄，到底打不打得過《復仇者聯盟》呀？這才是看電影的我們，更感興趣的糾結吧。（劇照，2016.12.31）

▲ 《蜘蛛人：返校日》本來在公告小鬼頭湯姆霍蘭德主演時，還吹不皺一池春水，結果這個小鬼先是在《美國隊長3》插花，接著又有「鋼鐵人」小勞勃道尼，過來負起當他老爸的職責，順帶跟他嬸嬸調情，劇情又脫離不了「復仇者」同黨們，儼然「小復仇者聯盟」，想不看都不成。（劇照，2016.12.31）

▲ 《雷神索爾3：諸神的黃昏》靠「雷神」克里斯漢斯沃和「洛基」湯姆希德斯頓，就可以打下大片江山了吧，而且據說這第三集「洛基」戲份更多，甚至可能被賜死，偏偏索爾和洛基還迫不得已，必須要聯手拯救阿斯嘉，光是大銀幕上充斥二大帥哥，再加上曲折的劇情，有沒有女主角，好像已經不是重點了。（劇照，2016.12.31）

▲ 《星際異攻隊2》雖然在漫威電影中，聲勢比較小，但這群銀河守護者畢竟跟「復仇者聯盟」總是有牽扯，想不看也不行，尤其據說席維斯史特龍也將加入演出，而且故事還聚焦在、大家最有興趣的「星爵」真實身世背景上，仍有可觀之處。（劇照，2016.12.31）

最後，不看看這些小兵立大功的電影，《金牌特務2》《環太平洋2》《玩具總動員4》《神偷奶爸3》，台灣影迷肯定也缺一塊吧。

前二部在台灣衝出高過許多歐美國家的好票房，似乎有死忠捍衛下去的責任感，僅希望劇情依舊不叫人失望；後二部台灣觀眾更是感情濃烈，《玩具》不僅是觀眾從小看到大的電影，也是皮克斯的神作之一，而《神偷》，光是片中無厘頭的小小兵們，就足以融化一票影迷囉。

▲▼《神偷奶爸3》（上圖）和《玩具總動員4》，足以融化所有大小朋友。（劇照，2016.12.31）

此外，《變形金剛5》《星際大戰8》《惡靈古堡6：最終章》《末日之戰2》等，也是出來就勢必會多瞄幾眼的電影。

前二部雖然快演到「老生常談」了，但大家還不想放棄，原因都不在演員身上，而是「變形金剛」們以及「星際傳奇」將怎麼走下去？後二部都是打殭屍之作，不同的是，《惡靈古堡6：最終章》將是蜜拉喬娃薇琪，最後打怪之作，而《末日之戰2》則是由布萊德彼特出來打怪，而且還想一直打下去，就不知道好萊塢已經買下的《屍速列車》版權，會不會搶走小布打怪的風采。

▲▼《變形金剛5》（上圖）和《惡靈古堡6：最終章》都可以榮列長壽系列電影囉。（劇照，2016.12.31）