2017最強電影年 部部賣座大片NOWnews今日新聞 (2017-01-01 11:30)
2017年被好萊塢稱作「最強電影年」，不僅有超級大卡司片、漫威電影，還有不能不看的強勢續集片，叫所有人光聽到名字就期待不已，媒體也預期，2017將是許多影迷荷包大失血之年。
廢話少說，2017年有3部大美女演的電影，非看不可：《美女與野獸》《攻殼機動隊》和《神力女超人》，分別由艾瑪華森、史卡莉喬韓森、蓋爾加朵主演，有這3位不同調調的女神加持，光是看畫面就夠賞心悅目了，至於劇情，好像已經其次。
再從網友最期待的續集片開始講起吧。《阿凡達2》《加勒比海盜5：死無對證》《金鋼狼3》《玩命關頭8》，這四部續集，相信對許多影迷來說，都是大片中的大片，別具意義非看不可吧。
沒超級英雄沒暑假
接下來一定要談談漫威和DC電影了，一年裡面要是沒有這些超級英雄，常伴我們左右，大家一定會覺得這個暑假白過了吧。
除了上頭提到的《神力女超人》之外，2017年還有《正義聯盟》《蜘蛛人：返校日》《星際異攻隊2》《雷神索爾3：諸神的黃昏》等著咱們。（劇照，2016.12.31）
最後，不看看這些小兵立大功的電影，《金牌特務2》《環太平洋2》《玩具總動員4》《神偷奶爸3》，台灣影迷肯定也缺一塊吧。
前二部在台灣衝出高過許多歐美國家的好票房，似乎有死忠捍衛下去的責任感，僅希望劇情依舊不叫人失望；後二部台灣觀眾更是感情濃烈，《玩具》不僅是觀眾從小看到大的電影，也是皮克斯的神作之一，而《神偷》，光是片中無厘頭的小小兵們，就足以融化一票影迷囉。
此外，《變形金剛5》《星際大戰8》《惡靈古堡6：最終章》《末日之戰2》等，也是出來就勢必會多瞄幾眼的電影。
前二部雖然快演到「老生常談」了，但大家還不想放棄，原因都不在演員身上，而是「變形金剛」們以及「星際傳奇」將怎麼走下去？後二部都是打殭屍之作，不同的是，《惡靈古堡6：最終章》將是蜜拉喬娃薇琪，最後打怪之作，而《末日之戰2》則是由布萊德彼特出來打怪，而且還想一直打下去，就不知道好萊塢已經買下的《屍速列車》版權，會不會搶走小布打怪的風采。
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