土夜店恐攻 倖存者：瘋子一進來就亂射中央社 (2017-01-01 11:40)
（中央社伊斯坦堡1日綜合外電報導）土耳其伊斯坦堡知名夜店Reina元旦跨年驚爆恐攻，至少35人死亡。1名腿部中彈的倖存者說：「這個瘋子一進來就拿槍亂射。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這起發生在當地清晨1時15分左右的攻擊，歹徒身分迄今仍不明，也未有任何個人或團體宣稱犯案。
夜店Reina位於貝西克塔斯（Besiktas）區奧塔科伊（Ortakoy）地段，屬於伊斯坦堡被博斯普魯斯海峽（Bosphorus）隔開來的歐洲這1邊。
路透社報導，伊斯坦堡市市長沙辛（Vasip Sahin）形容這起攻擊為恐怖攻擊，犯案者1人。
1名倖存者告訴記者：「我腿部中彈，」「這些瘋子一進來就拿槍亂射。」他說他不清楚歹徒有幾人，不過他看到1人後連忙躲起來。
土耳其足球員波伊達斯（Sefa Boydas）推文寫說，「沒看到誰開的槍，但聽到槍聲、民眾竄逃。警察很快就展開行動。」
他說：「我女朋友穿高跟鞋，我把她抱起來用背扛。」
Reina老闆表示，美國情報說可能會發生攻擊後，他過去10天有加強維安。
最近好幾波的恐攻已讓土耳其人提高戒備。
土耳其前國會議員厄德米爾（Aykan Erdemir）表示：「這場攻擊當然是很嚇人的發展，但沒嚇到許多人選擇在家跨年的土耳其人。」
「土耳其人向來是出了名的喜歡開趴慶祝新年，但今年多數民眾對伊斯蘭恐攻心存警戒，所以他們選擇在家與朋友一同度過。」
他說這場攻擊類似巴黎2015年發生的巴塔克蘭劇場（Bataclan）恐攻。
厄德米爾指出：「這是場對西方生活形態的攻擊，這是對土耳其世俗的、都市的生活方式的攻擊，而這只會激化當前土耳其的文化衝突與對立。」（譯者：中央社許湘欣）1060101
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