（中央社記者卞金峰桃園1日電）桃園市元旦升旗暨元氣健走今天在八德登場，桃園市長鄭文燦說桃園升格兩年，成長快、投資多，進步變化，市民有目共睹。



鄭文燦今天前往八德區參加「106年桃園市元旦升旗暨元氣健走」活動，他表示，今年是桃園的建設年，市府將為市民完成一個又一個的夢想，讓桃園成為好生活、好工作、好居住、好追求人生理想的城市。



鄭文燦指出，市府每年都在不同地方舉辦元旦升旗典禮，今年元旦升旗典禮在八德舉行，超過3萬人一起迎接新的一年，八德是桃園多元文化城市的縮影，包含閩南、客家、原民、眷村族群及新移民家庭，不分在地、外來，農村聚落、傳統社區及新市鎮，展現不同面貌。



他說，機場捷運興建10年，終於在交通部與市府的共同努力下，達成「系統穩定、安全無虞」的目標，即將在農曆過年後通車，形成台北市、新北市及桃園市的1小時生活圈。



他也說，捷運綠線將從八德重劃區出發，行經桃園、蘆竹到大園，總長27公里，設有11個高架車站、10個地下車站，還有一條青埔支線到高鐵桃園站，捷運綠線總經費高達982億，由交通部補助397億、桃園市府編列172億，期許今年能夠順利動工。1060101