【更新】土耳其夜店元旦驚傳槍手掃射 35死40人傷NOWnews今日新聞 (2017-01-01 10:58)
土耳其伊斯坦堡夜店Reina在跨年倒數後不久，今(1)日凌晨發生歹徒穿著聖誕老人服裝持槍攻擊案，警方估計掃射造成20至30人受傷。
據外媒報導，事發的夜店位在伊斯坦堡貝西克塔斯(Besiktas)地區，有媒體稱槍手有兩人，有的則說是1人獨自犯案。報導指出歹徒穿著詭異聖誕老人裝，持槍掃射，夜店內驚叫連連。
據土耳其媒體報導，歹徒目前仍在夜店內，警方已派出武裝部隊準備進行攻堅。據路透社報導，穿聖誕老人裝的歹徒在夜店內狂掃射，造成至少約20到30人受傷。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
安倍夫人呼籲解禁大麻：防止祭神文化消失【北京新浪網】
北韓推出美女空姐月曆吸引觀光客【中廣新聞網】
超級計算機研發被指像核武競賽 美效率低於中國【北京新浪網】
奧巴馬為何認定俄羅斯干預美大選 斯諾登再爆料【北京新浪網】
川普：沒有電腦就安全【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》