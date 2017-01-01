土耳其伊斯坦堡夜店Reina在跨年倒數後不久，今(1)日凌晨發生歹徒穿著聖誕老人服裝持槍攻擊案，警方估計掃射造成20至30人受傷。

據外媒報導，事發的夜店位在伊斯坦堡貝西克塔斯(Besiktas)地區，有媒體稱槍手有兩人，有的則說是1人獨自犯案。報導指出歹徒穿著詭異聖誕老人裝，持槍掃射，夜店內驚叫連連。

據土耳其媒體報導，歹徒目前仍在夜店內，警方已派出武裝部隊準備進行攻堅。據路透社報導，穿聖誕老人裝的歹徒在夜店內狂掃射，造成至少約20到30人受傷。