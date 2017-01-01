在雪梨迎來第一道曙光跟煙火後，台灣時間早上五點，俄羅斯也迎來新的一年，莫斯科的紅場聚集了不少人觀賞跨年煙火的人潮，用美麗的煙火迎接新的一年。

據《ABCNews》報導，莫斯科紅場在台灣時間五點左右開始放跨年煙火，璀璨煙花讓克里姆林宮瞬間變成童話故事場景在，許多人也選擇在附近船上觀賞煙火，更添浪漫氣息。

由於各地恐攻不停，今年的跨年活動俄羅斯光在首都莫斯科，就出動超過13000名員警跟國民警衛隊，還有2000志願民兵在現場維安。跨年場地紅場更嚴格控管，對民眾進行嚴格安檢，並限制參加人數。