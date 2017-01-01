2016總回顧／桌球江宏傑福原愛 甜蜜婚放閃NOWnews今日新聞 (2017-01-01 11:00)
台灣桌球好手江宏傑與日本桌球甜心福原愛的跨國戀曲，終於在今年正式宣告兩人結婚，不但婚戒大有來頭，兩人也都分別能以日文、中文互稱，甜蜜放閃。
江宏傑在台灣雖然是著名的桌球好手，但在國際間跟福原愛的地位有些差距，這也引發日本媒體曾經一度報導「格差婚」的可能性。
還好，兩人都是深情款款，江宏傑也正式求婚成功，在里約奧運拿下團體第三名的福原愛，也在拿下銅牌後，答應了江宏傑的求婚。
兩人在2014年開始交往，當時因為福原愛腰受傷，江宏傑每天傳訊息關心，貼心問候擄獲芳心。
不過兩人的異國婚姻也受到矚目，不只代言啤酒，還有婚戒也是特製有桌球圖案，由江宏傑設計，代表福原愛是他的唯一。
加上福原愛也樂當｜台灣媳婦」，兩人將於1月1日正式舉行婚宴，而日本婚禮部分，可能會到2月在東京迪士尼樂園再邀請親友參加。
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