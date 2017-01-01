NBA／Curry球鞋慈善義賣 創現役球員最高價紀錄NOWnews今日新聞 (2017-01-01 11:06)
勇士球星Stephen Curry日前為了奧克蘭「幽靈船」意外事件慈善拍賣球鞋，最後得標金額創下現役球員最高價紀錄。
根據《ESPN》的報導，Curry此次提供了兩雙曾實際穿著過的球鞋做為拍賣，其中一雙為繪製「Oakland Strong」的比賽用鞋，Curry在去年12月15日時著此戰靴出戰尼克，並以103比90獲勝，另一雙則為Curry賽前熱身時所穿，上頭繪製著「Ghost Ship（幽靈船）」，色彩鮮豔。
「Oakland Strong」最後以30101美元賣出，創下現役球員新高紀錄，至於「Ghost Ship」則以15100美元成交，這些拍賣獲得的款項都將供為「幽靈船」意外事件慈善基金會使用。
近代NBA球鞋拍賣最高價紀錄是「黑曼巴」Kobe Bryant在2008年北京奧運時所穿的球鞋，拍賣金額為37740美元。
至於史上最高價球鞋則是「籃球之神」Michael Jordan在1997年總冠軍賽第5戰，也就是著名的「Flu Game」時所穿的Air Jordan12代，在2013年該雙球鞋以104765美元售出。
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