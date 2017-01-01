大跳奇萌籽舞中央社 (2017-01-01 11:30)
西螺大橋迎晨曦，雲林新年適逢燈會，1日瀰漫歡樂氣息，在大橋健走的輕盈步伐中，眾人高呼燈會喜相逢，圖為眾人大跳「奇萌籽」舞。中央社記者葉子綱攝 106年1月1日
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