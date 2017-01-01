元旦升旗 鄭文燦：進步有目共睹中央社 (2017-01-01 11:30)
桃園市元旦升旗暨元氣健走1日在八德登場，桃園市長鄭文燦（前右3）說桃園是成長最快、產業投資最多的直轄市，升格後，進步及變化，市民及全台灣都有目共睹。中央社記者卞金峰桃園攝 106年1月1日
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