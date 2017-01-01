東海大學員工宿舍凌晨火災兩戶受損無人傷中廣新聞網 (2017-01-01 11:10)
台中市東海大學校區內東海路，今天凌晨零點十四分發生火災，員工宿舍起火燃燒，一共兩戶受損，燃燒面積三十平方公尺，還好人員都及時疏散，沒有人員受傷。
火場為二樓磚造建物，二樓有火煙竄出，消防局出動協和、工業區、犁份、西屯、黎明等消防分隊前往搶救，消防人員一邊佈水線搶救，一邊釐清有沒有員受困，根據校方人員表示，人員已經疏散。不過，消防人員為謹慎起見，還是架梯上二樓確認。
經過消防隊員灌救，火勢在零點四十三分撲滅。
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