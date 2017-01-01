林書豪復原中 但沒有下場練球中央社 (2017-01-01 11:06)
（中央社記者李宇政台北1日綜合報導）NBA籃網的林書豪日前再度受傷，據「Newsday」今天報導，林書豪目前正復原中，不過沒有從事籃球活動，下場練球。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網的林書豪11月初曾因左大腿拉傷，缺席17場比賽，日前出戰夏洛特黃蜂時再度受傷，好消息是，跟之前受傷的部位不一樣，並非舊傷復發，但沒有明確的歸隊時間。
籃網最近8戰只得1勝，下1場比賽於台北時間3日在主場面對猶他爵士。1060101
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Sony 手提包．EST 手提包．Cole 手提包．NARAYA 曼谷包 手提包．ECO 手提包．Sika 手提包．多功能 ipad 手提包．Town 手提包．mit 手提包．DAKS 手提包．agnes b. 手提包．look 手提包．Dior 手提包．FURLA 手提包．CROSS 手提包．BURBERRY 手提包．JJL 手提包．LV 手提包．MIU 手提包．JUSBY 手提包．mia 手提包．Arena 手提包．BURCH 手提包．Soft 手提包．alma 手提包．大手提包．LOEWE 手提包．Apple 手提包．OVE 手提包．elmo 手提包
首當教練即帶領球隊奪冠 15年啊！王皓他一直都在【北京新浪網】
江宏傑福原愛台灣婚禮無伴郎伴娘 神秘嘉賓是誰【北京新浪網】
媒曝劉詩雯將參加福原愛婚禮 作為神秘嘉賓登場【北京新浪網】
乒超-主將之戰馬龍爆冷負96年小將 霸州八一爭冠【北京新浪網】
仗義!劉詩雯連夜赴台參加福原愛婚禮 暖心送祝福【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》