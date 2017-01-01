IS承認巴格達市場連環爆炸是他們所為中廣新聞網 (2017-01-01 11:10)
激進團體「伊斯蘭國」IS 承認週末發生在伊拉克首都「巴格達」的兩起爆炸攻擊是他們所為。根據伊拉克內政部官員表示，這場連環爆炸至少造成28人死亡，53人受傷。
警方表示，第一起爆炸是由埋設在附近路邊的炸彈引起，第二起爆炸則是由一名混在市場人群當中的自殺炸彈客引爆身上炸彈造成。這個市場座落在「什葉派」教徒聚集的地區。
由於目前伊拉克政府軍正集中火力猛攻IS在伊拉克北部最後一個重要據點「摩蘇爾」，顯然隸屬「遜尼派」的「伊斯蘭國」IS想要藉著在其他地區發動恐怖攻擊，以干擾政府軍的進攻。根據聯合國統計，過去兩個月，在伊拉克境內的暴力衝突至少已造成2885人死亡，1380人受傷，其中大多數都是平民百姓。
(照片取材自網路)
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