南韓京畿道「抱川市」日前發生疑似貓感染禽流感病毒致死病例，經防疫當局化驗，確定有2隻貓，確診為H5N6禽流感的高病源性病毒。這個結果讓防疫當局大為緊張，擔心升高對人的傳染，展開嚴密監控。



據南韓農林畜產食品部指出，抱川一戶人家的1隻公貓和3隻小貓，被發現相繼死亡，貓主人將這一事告知當地當局之後，「動物衛生試驗所」進行化驗，結果顯示，1隻公貓和1隻小貓，確診感染了H5N6禽流感的高病源性病毒。



這是南韓首例貓感染高致病性H5N6禽流感病毒致死病例。據農林食品部防疫管理課有關人士說，到目前為止，曾經與這群死貓接觸過的人，還沒有發現感染病毒。



（王長偉首爾報導）



