新年元旦憾事 嘉義女子被棄屍路旁中央社 (2017-01-01 10:59)
（中央社記者葉子綱嘉義縣1日電）新年元旦嘉義朴子今天發生憾事，1名女子被棄屍路旁，警方循線逮捕涉嫌邱姓男友，卻辯稱是他人動手，全案由警方偵辦中。
嘉義縣警察局朴子分局指出，今年26歲朱姓女子今天清晨被發現倒臥朴子街上，被發現時可見屍斑，已明顯死亡，警方封鎖現場蒐證。
警方指出，死者臉部、手部、腳部等有多處瘀傷，疑似遭到凌虐，在陳屍處也發現一個背包，內有證件等資料，查出死者邱姓男友，循線在附近超商查獲。
警方表示，比朱姓女子小三歲的邱姓男子，二人幾天前才到朴子租屋，對於女子身上瘀傷，男子一再辯稱是他人動手所為，自己沒有參與，全案由警方調查處理中。1060101
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