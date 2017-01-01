台中市大觀路X-CUBE 夜店外，今天凌晨四點多，發生酒客鬥毆案件，民眾將過程po上臉書，並以「2017年第一場架，散場打到警察」為標題，台中市警局第四分局澄清，這場酒客戶嗆，並沒有打到警察，警方也當場帶回一名被通緝的男子，至於其他鬥毆人員，已經陸續傳訊到案說明。



（張文祿報導）



臉書社群黑色豪門企業，有網友po文，以「2017年第一場架，散場打到警察」為標題，描述凌晨四點多，在X-CUBE 夜店外，有酒客打群架，從影片中，可以看到雙方互嗆，之後有人拿起棍棒追打，當時就有兩名警察在現場守望，看到糾紛，立即上前制止，不過，因為當時酒客人數多，員警人力單薄，制止無效，大墩派出所所長周景彬說，警方還是帶回一名被通緝的洪姓男子。支援警力到達時，酒客已經散去。



周所長表示，網路社群指稱員警被打，並不正確，兩名員警表示沒有被打，也沒有受傷。



警方表示，對於鬥毆酒客，警方已經鎖定對象，逐一傳訊到案說明。（圖：取自臉書黑色豪門企業）



