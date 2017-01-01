夜店外2017第一場架？警方；沒有員警受傷中廣新聞網 (2017-01-01 11:10)
台中市大觀路X-CUBE 夜店外，今天凌晨四點多，發生酒客鬥毆案件，民眾將過程po上臉書，並以「2017年第一場架，散場打到警察」為標題，台中市警局第四分局澄清，這場酒客戶嗆，並沒有打到警察，警方也當場帶回一名被通緝的男子，至於其他鬥毆人員，已經陸續傳訊到案說明。
（張文祿報導）
臉書社群黑色豪門企業，有網友po文，以「2017年第一場架，散場打到警察」為標題，描述凌晨四點多，在X-CUBE 夜店外，有酒客打群架，從影片中，可以看到雙方互嗆，之後有人拿起棍棒追打，當時就有兩名警察在現場守望，看到糾紛，立即上前制止，不過，因為當時酒客人數多，員警人力單薄，制止無效，大墩派出所所長周景彬說，警方還是帶回一名被通緝的洪姓男子。支援警力到達時，酒客已經散去。
周所長表示，網路社群指稱員警被打，並不正確，兩名員警表示沒有被打，也沒有受傷。
警方表示，對於鬥毆酒客，警方已經鎖定對象，逐一傳訊到案說明。（圖：取自臉書黑色豪門企業）
關鍵字：
上一則：新年第一天 男酒駕自撞分隔島
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休公教團體陳情抗議【中央社】
快訊【NOWnews今日新聞】
1月1日起市區公車上車刷下車刷【大成報】
桃園跨年 市民寒風迎新年（2）【中央社】
0101讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》