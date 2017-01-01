0101讀報／蘋果：孕妻臨盆 只差11天 勇爸救同事 中毒雙亡台灣好新聞報 (2017-01-01 10:00)
編輯中心／綜合報導
令人惋惜！宜蘭縣一名在肥料公司任職的勇爸，昨天告別即將生產的孕妻到公司上班，未料工廠液體肥料桶突然沼氣外洩，他發現同事中毒昏倒，奮不顧身上前搶救，結果也因吸入過多沼氣跟著倒地，兩人送醫皆不治，共釀2死5傷；其妻獲悉後挺著大肚子，在醫院痛哭：「我不接受這個結果！」相關單位事後測得工廠內沼氣濃度為300ppm，遠超過安全標準值10ppm，業者未按照安全作業流程，保持通風並監測沼氣濃度，縣府已勒令停工並將追究責任。
發生意外的飛鴻肥料公司，位於宜蘭冬山龍德工業區，昨在工廠內清洗廢液槽的員工林政閔（23歲）、勇爸游鎧瑞（33歲）中毒死亡，游鎧瑞與妻育有一名6歲兒子，預計11天後就要迎接家中第2個寶寶。受傷的則有廠長許秋田及林宏勳、李志宏、林士修、林宏池5人。
蘋果日報頭條連結：https://goo.gl/Uqsf2W
關鍵字：
上一則：新年第一天 男酒駕自撞分隔島
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
退休公教團體陳情抗議【中央社】
快訊【NOWnews今日新聞】
1月1日起市區公車上車刷下車刷【大成報】
桃園跨年 市民寒風迎新年（2）【中央社】
0101讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》