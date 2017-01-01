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令人惋惜！宜蘭縣一名在肥料公司任職的勇爸，昨天告別即將生產的孕妻到公司上班，未料工廠液體肥料桶突然沼氣外洩，他發現同事中毒昏倒，奮不顧身上前搶救，結果也因吸入過多沼氣跟著倒地，兩人送醫皆不治，共釀2死5傷；其妻獲悉後挺著大肚子，在醫院痛哭：「我不接受這個結果！」相關單位事後測得工廠內沼氣濃度為300ppm，遠超過安全標準值10ppm，業者未按照安全作業流程，保持通風並監測沼氣濃度，縣府已勒令停工並將追究責任。

發生意外的飛鴻肥料公司，位於宜蘭冬山龍德工業區，昨在工廠內清洗廢液槽的員工林政閔（23歲）、勇爸游鎧瑞（33歲）中毒死亡，游鎧瑞與妻育有一名6歲兒子，預計11天後就要迎接家中第2個寶寶。受傷的則有廠長許秋田及林宏勳、李志宏、林士修、林宏池5人。

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