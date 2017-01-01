環保署提醒中部地區敏感族群注意中央社 (2017-01-01 10:43)
（中央社台北1日電）環保署提醒，馬公及中部地區敏感族群注意，高屏地區所有族群應減少在戶外活動。
環保署表示，1日中部及雲嘉南地區AQI（空氣品質指標）為對敏感族群不健康等級，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
環保署指出，2、3日中部及雲嘉南地區AQI為對敏感族群不健康，高屏地區為對所有族群達不健康等級。其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060101
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