熱情健走迎日出中央社 (2017-01-01 10:50)
西螺大橋迎晨曦，雲林新年適逢燈會，1日瀰漫歡樂氣息，在大橋健走的輕盈步伐中，眾人展現熱情，高呼燈會喜相逢。中央社記者葉子綱攝 106年1月1日
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