元旦國5雙向車多 國1國3北部南下局部塞車中央社 (2017-01-01 10:33)
（中央社巴者汪淑芬台北1日電）今天是2017年元旦，根據高速公路局上午10時最新路況資訊，國道5號雙向車多，國道1號及3號，北部南下路段局部塞車。
今天國5有兩個時段高乘載管制，分別是上午7時至中午12時，南下南港系統、石碇及坪林，各交流道之南下入口匝道；下午3時至晚上8時，北上蘇澳、羅東、宜蘭及頭城，各交流道之北上入口匝道。
根據高公局上午10時國道路況資訊，國5南下及北上雙向車流量都很大，但車速仍能維持60公里以上。
上午10時，國道較壅塞路段是國1新竹南下，車速約50公里，國3南下土城到樹林，車速約29公里。1060101
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
雨傘．娃娃雨傘．Rainbow 晴雨傘．兒童雨傘．香蕉 雨傘．龍貓雨傘．costco 雨傘．COACH 雨傘．雨傘王．SNOOPY 史努比 雨傘．黑色 雨傘．kitty 雨傘．SKII 雨傘．雨傘杯套．摺疊雨傘．自動 雨傘．Solo 小雨傘．HUGMII 雨傘．超大 雨傘．GOLF 雨傘．雨傘 加大．防風 雨傘．雨傘 塑膠．雨傘 snoopy．Arnold Palmer 雨傘．雨傘 收納．無敵 雨傘．自動雨傘．雨傘帽．蕾絲雨傘
《七次的初吻》未完待續 你的選擇是？【北京新浪網】
記得仰望星空！今年首場流星雨3日晚大爆發 平均每小時120顆【台灣好新聞報】
台灣文創藝術博覽會 走入台中創藝殿堂【景點家 Tripass】
旅行必備！讓人欲罷不能的9款親子桌遊！【欣傳媒】
左營福山里慈福宮新建動土大典【大成報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》