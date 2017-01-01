▲華新航空台北-台東曙光專機，帶領208位旅客於台灣東海岸2萬呎的高空，迎接2017年第一道幸福曙光。（圖／華信航空）

2017年元旦首日，華信航空安排兩架台北-台東曙光專機，帶領208位旅客，於台灣東海岸2萬呎的高空，迎接2017年第一道幸福曙光。清晨5點鐘不到，松山機場便洋溢著迎曙光的歡樂氣息，配合2017雞年，華信航空特別安排「打卡拍照、金雞送寶可夢球」的活動，由金雞表演最夯的PPAP熱門舞蹈，象徵2017雞年充滿生機勃勃一年的開始，吸引旅客在華信航空櫃台前興奮拍照打卡。華信航空曙光班機AE2017於1月1日元旦清晨6點順利由松山機場起飛。

▲在台灣東海岸2萬呎的高空中，民眾搶拍2017年第一道曙光。（圖／華信航空）

「各位旅客早安，這裡是華信航空總經理韓梁中機上廣播，很高興與各位旅客在高空欣賞第一道日出」，華信航空總經理韓梁中特別客串機師廣播，搏得全體旅客熱烈的歡呼聲。為了讓機艙兩側旅客都能觀賞到曙光，機師貼心讓飛機緩緩環繞圈10分鐘。飛航途中韓梁中向旅客介紹俯瞰機外的景致，蘭陽平原、龜山島、太魯閣及花東縱谷等台灣東海岸的山川美景，盡收眼底。

▲由象徵雞年的「金雞」與旅客們一起幸福的迎接2017年。（圖／華信航空）

華信航空2017年曙光專機競標義賣所得，加上燦星旅遊、台東知本老爺的共襄盛舉，所有收入全數捐贈給台東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲村，幫助受颱風重創的受災戶重建家園。韓梁中表示，華信航空曙光專機全數捐贈給台東受災戶，同時也邀請大家響應政府國內旅遊，歡迎到台東旅遊，重振東部地區觀光產業。