元旦升旗 陸戰隊儀隊表演（2）中央社 (2017-01-01 10:30)
高雄市民國106年元旦升旗，安排海軍陸戰隊儀隊表演，精湛操槍和隊形變化等演出獲得熱烈掌聲。中央社記者陳朝福高雄攝 106年1月1日
關鍵字：
上一則：陳菊盼兩岸多對話異中求同（2）
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【義大利 GIOTTO】高品質不透明水彩12ml(24色)三組
- 【SEE童樂繪文創披肩】Iceberg 冰山100%美麗諾羊毛(白鳥)
- 【CITIZEN 星辰】L系列 光動能戀曲舞動時尚女用腕錶(31mm/
- 【GeorgJensen】#50C紫水晶+純銀項鍊
- 【NIKE】耐吉 JORDAN ECLIPSE 運動休閒鞋 男 724010035
- Olivier Desforges法國原裝加大床組OBI
- the bit OPUS#1隨身Hi-Fi MQS播放器(黑)
- 【海洋之星FISH4DOGS】海水白身魚無麩質低敏配方(小型成犬/
- 【星辰 CITIZEN】L系列 花舞漾動時尚腕錶(FE2072-54A)
- 【AIGNER】扁款簡約斜側背包(薰衣草紫)
退休公教團體陳情抗議【中央社】
快訊【NOWnews今日新聞】
1月1日起市區公車上車刷下車刷【大成報】
桃園跨年 市民寒風迎新年（2）【中央社】
0101讀報【台灣好新聞報】