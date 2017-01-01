陳菊盼兩岸多對話異中求同（1）中央社 (2017-01-01 10:30)
高雄市民國106年元旦升旗，市長陳菊（前）期盼兩岸有更多對話交流，兩岸在異中求同，減少誤解，增進和諧。中央社記者陳朝福高雄攝 106年1月1日
關鍵字：
上一則：F-16衝場好震撼
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【PUMA】帥氣剛強運動電子帆布腕錶 黑黃x黑框x灰 47mm(PU91
- KHS 功學社 F-16D 鋁合金 16吋輪 6速折疊單車_粉紅
- HAPPYHOME 凡尼斯烤白2.6尺中抽書櫃UZ6-264-3
- 仙德曼SADOMAIN 絢彩節能鍋26cm/4.8L
- 【漢石齋】正宗緬甸天然A貨水潤凝綠翡翠手鐲JB-1839
- 全視線 CM3300 96655 1080P 後視鏡高畫質前後雙鏡頭行車記
- FILA女平織長褲(卡其)5PNQ-5719-KK
- 【CITIZEN星辰】Eco-Drive簡約大三針羅馬字體女用腕錶(28mm
- obis Cherish 呵護系列-Kate雙人特大6X7尺二線獨立筒床墊(2
- 鋁合金4.4尺向日葵橢圓桌
退休公教團體陳情抗議【中央社】
快訊【NOWnews今日新聞】
1月1日起市區公車上車刷下車刷【大成報】
桃園跨年 市民寒風迎新年（2）【中央社】
0101讀報【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》