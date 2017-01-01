▲華航愛你一起幸福曙光班機帶領遊客迎接2017年第一道曙光。（圖／記者陳致宇攝）

2017新年快樂！華航愛你一起幸福曙光班機在今日清晨5點20分準時從桃園機場起飛，帶領機上154名乘客與8名機組員，在三萬英尺的高空中迎接2017年第一道曙光，當橘紅色的太陽緩緩照亮天際，所有旅客驚呼聲此起彼落，一起度過最幸福的新年。

▲華航為每位乘客準備專屬搭機證明書、紀念相本以及新年年曆。（圖／記者陳致宇攝）

▲原本漆黑的天空微微亮起，旅客開始興奮地拿出手機準備捕捉曙光。（圖／記者陳致宇攝）

華航編號CI2017曙光班機，在2017年元旦當天清晨5點20分由桃園機場起飛，沿途經過陽明山、基隆北海岸、蘭陽平原，最後抵達花蓮磯崎外海，等待迎接全台灣最早、最高的第一道曙光。同時華航也為每位乘客準備專屬搭機證明書、紀念相本以及新年年曆，要讓大家收穫滿滿。

▲班機在磯崎外海盤旋，讓左右兩側旅客都能看到曙光。（圖／記者陳致宇攝）

▲太陽漸漸露臉，旅客們也興奮拿出相機拍照。（圖／記者陳致宇攝）

▲全台灣最早、最高的第一道曙光在旅客前出現。（圖／記者陳致宇攝）

抵達磯崎外海時，原本漆黑的天空微微亮起，旅客開始興奮地拿出手機準備捕捉曙光，飛機也不斷在花蓮外海盤旋，要讓兩側的旅客都能欣賞高空日出美景。原本預計6點12分出現的曙光，但因為東部雲層較厚，直到約6點20分才看見太陽漸漸露臉，旅客們大喊「看到了！看到了！」，橘紅色的太陽緩緩升起，旅客也拿出手機與相機拍個不停，想要留住這難得的一刻，而飛機盤旋數圈之後繼續往香港的方向飛行。

▲旅客一起舉杯慶祝2017年。（圖／記者陳致宇攝）

曙光班機上也為乘客特別準備「新年元氣套餐餐」，前菜是番茄搭配生菜沙拉，主菜則是是象徵光芒萬丈的獅子頭搭配翡翠菜飯，最後甜點還有Q版小飛機披上金色曙光，飛向幸福的2017年。

▲曙光班機上也為乘客準備特別的新年元氣套餐餐。（圖／記者陳致宇攝）

▲Q版小飛機披上金色曙光，飛向幸福的2017年。（圖／記者陳致宇攝）

緊接著抽獎活動更是將機上氣氛帶入另一個高潮，香港旅遊局特別提供價值4萬多元台幣的直升機遊覽旅行，還有飯店升級海景套房、1萬點哩程數等超值大獎要送給幸運旅客，機長及座艙長最後還另外加碼，讓所有旅客的情緒超嗨。

▲緊張的抽獎活動將機上氣氛帶入另一個高潮。（圖／記者陳致宇攝）

台北到香港原本約需1小時40分的航程時間，曙光班機花了近3小時才抵達香港。旅客陳小姐表示，在開賣的第一時間就打電話訂購，要帶媽媽一起搭飛機看曙光，也給媽媽一個難忘的新年禮物，看到新年的第一道曙光也讓陳媽媽直呼「好幸福」。