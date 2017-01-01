三萬英尺高空迎接第一道曙光 旅客直呼：好幸福NOWnews今日新聞 (2017-01-01 09:36)
2017新年快樂！華航愛你一起幸福曙光班機在今日清晨5點20分準時從桃園機場起飛，帶領機上154名乘客與8名機組員，在三萬英尺的高空中迎接2017年第一道曙光，當橘紅色的太陽緩緩照亮天際，所有旅客驚呼聲此起彼落，一起度過最幸福的新年。
華航編號CI2017曙光班機，在2017年元旦當天清晨5點20分由桃園機場起飛，沿途經過陽明山、基隆北海岸、蘭陽平原，最後抵達花蓮磯崎外海，等待迎接全台灣最早、最高的第一道曙光。同時華航也為每位乘客準備專屬搭機證明書、紀念相本以及新年年曆，要讓大家收穫滿滿。
抵達磯崎外海時，原本漆黑的天空微微亮起，旅客開始興奮地拿出手機準備捕捉曙光，飛機也不斷在花蓮外海盤旋，要讓兩側的旅客都能欣賞高空日出美景。原本預計6點12分出現的曙光，但因為東部雲層較厚，直到約6點20分才看見太陽漸漸露臉，旅客們大喊「看到了！看到了！」，橘紅色的太陽緩緩升起，旅客也拿出手機與相機拍個不停，想要留住這難得的一刻，而飛機盤旋數圈之後繼續往香港的方向飛行。
曙光班機上也為乘客特別準備「新年元氣套餐餐」，前菜是番茄搭配生菜沙拉，主菜則是是象徵光芒萬丈的獅子頭搭配翡翠菜飯，最後甜點還有Q版小飛機披上金色曙光，飛向幸福的2017年。
緊接著抽獎活動更是將機上氣氛帶入另一個高潮，香港旅遊局特別提供價值4萬多元台幣的直升機遊覽旅行，還有飯店升級海景套房、1萬點哩程數等超值大獎要送給幸運旅客，機長及座艙長最後還另外加碼，讓所有旅客的情緒超嗨。
台北到香港原本約需1小時40分的航程時間，曙光班機花了近3小時才抵達香港。旅客陳小姐表示，在開賣的第一時間就打電話訂購，要帶媽媽一起搭飛機看曙光，也給媽媽一個難忘的新年禮物，看到新年的第一道曙光也讓陳媽媽直呼「好幸福」。
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》