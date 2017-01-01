2016年的NBA依舊相當精彩，除了克里夫蘭騎士在總冠軍賽演出絕地大逆轉拿下隊史首冠，台灣球迷最關心的「哈佛小子」林書豪也再度回到紐約。

其實2015-16年球季可說是屬於金州勇士的，他們以破紀錄的73勝強勢問鼎連霸，但主將Stephen Curry季後賽的受傷，以及Draymond Green的「天殘腳」，讓他們只能接受不完美結局。

總冠軍賽勇士以3：1領先騎士，但Green在第4戰累積的技術犯規達到禁賽標準，第5戰無法出賽，騎士一口氣連下三城，包括Kyrie Irving殊死第7戰最後53秒石破天驚的致勝三分球，更是名垂青史。

這座冠軍終於終結克里夫蘭地區長達52年冠軍荒，位於俄亥俄州的這座城市不算太大，但擁有MLB印地安人、NFL布朗等職業球隊，運動風氣極盛。

至於在夏洛特黃蜂以最佳第六人找回自我的林書豪，2016年夏天與布魯克林籃網簽下一張3年3600萬美元的優渥合約，不僅重返發跡寶地紐約，也成為球隊領袖之一，可惜因傷打打停停，「林迷」只能期待他在2017年能保持健康。