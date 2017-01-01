阿里山日出印象音樂會中央社 (2017-01-01 09:10)
即使寒風凜冽，民眾不減熱情，齊聚高山舞台迎晨曦，阿里山日出印象音樂會1日迴盪響徹山谷間。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 106年1月1日
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