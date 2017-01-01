今年「一堆來亂的」 蕭敬騰、A-Lin榮登最大咖NOWnews今日新聞 (2017-01-01 07:34)
2016的跨年晚會，可算是大咖最少的一次，因為紅的全跑到對岸撈錢，氣得觀眾不賞臉台灣，怒看大陸直播。去年留台撐得起場面的有玖壹壹、A-Lin、伍佰、Selina、蕭敬騰、5566、陳綺貞；大陸則有林俊傑、蔡依林、潘瑋柏、林宥嘉、王力宏、羅志祥等。
去年各地大咖部分，除了台北的玖壹壹、A-Lin、伍佰；桃園Selina；花蓮蕭敬騰；台中5566、彭佳慧；高雄陳綺貞，其他歌手演出真的平淡到讓人記不得，反觀大陸跨年來賓，卡司就相當豪華，湖南衛視有蔡健雅、王力宏；江蘇衛視林俊傑、蔡依林、潘瑋柏、林宥嘉；東方衛視羅志祥，而張惠妹、田馥甄、孫燕姿則是在30日於浙江衛視提前跨，每年創意十足的姐姐謝金燕，因為豬哥亮關係暫別演藝圈，大咖全都在對岸，顯得2016晚會極為平淡，讓人怒喊今年「一堆來亂的」，好在A-Lin台北獻唱11曲，才緩頰觀眾憤怒的眼神。
蕭敬騰30日在深圳錄節目，31日凌晨趕飛機回台，一落地台灣就坐火車直奔花蓮跨年晚會，好在工作人員體貼奉上公正包子，才讓他免除趕通告辛勞，開心的在臉書寫下「連夜趕車、趕飛機、趕火車，我終於到花蓮了，與公正包子合照，嘻嘻~」相比各地大咖，蕭敬騰、A-Lin應該算是2016跨年的「鎮台之寶」了。
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