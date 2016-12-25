▲林若亞&孫志浩婚禮 。（圖／記者林柏年攝，2016.12.25）

林若亞今年9月和賈靜雯前夫孫志浩在關島完婚，耶誕節當天於台北補辦婚宴，席開35桌低調宴請親友，孫志浩和前妻賈靜雯的女兒梧桐妹，也早已把她當成母親一樣，母親一樣，全程參與喜宴獻祝福。

首度以人妻身分迎接2017年，讓林若亞頗有所感，一向低調的她，忍不住放閃PO出和老公的合照，甜說：「2016對我來說是非常特別的一年，我的人生又邁向另一個階段」，晉升人妻的喜悅溢於言表，她也表示「感謝我擁有你們，感謝我擁有的一切，珍惜所有，感恩所有」，用感恩的心告別2016，並期許明天會更好，開心迎接2017新人生。

▲一向低調的林若亞（左），放閃PO出和老公的合照。（圖／翻攝自林若亞臉書）

▲林若亞（右）首度以人妻身分迎接新年，甜蜜感謝老公和家人。（圖／寶麗來提供，2016.12.25）