「人妻」的第一個新年 林若亞放閃甜謝老公NOWnews今日新聞 (2017-01-01 07:00)
林若亞今年9月和賈靜雯前夫孫志浩在關島完婚，耶誕節當天於台北補辦婚宴，席開35桌低調宴請親友，孫志浩和前妻賈靜雯的女兒梧桐妹，也早已把她當成母親一樣，母親一樣，全程參與喜宴獻祝福。
首度以人妻身分迎接2017年，讓林若亞頗有所感，一向低調的她，忍不住放閃PO出和老公的合照，甜說：「2016對我來說是非常特別的一年，我的人生又邁向另一個階段」，晉升人妻的喜悅溢於言表，她也表示「感謝我擁有你們，感謝我擁有的一切，珍惜所有，感恩所有」，用感恩的心告別2016，並期許明天會更好，開心迎接2017新人生。
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