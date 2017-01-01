2016年中華職棒賽季，可說是聯盟史上最為可怕的「打者年」，在用球爭議下，各家重砲紛紛打出了鬼神般的打擊表現，其中又以Lamigo桃猿隊的「柏融大王」王柏融最為可怕，靠著4成以上的恐怖打擊率，硬是完成了「單季200安」這個前人難以達成的紀錄，這樣的成績不僅足以留名歷史，也讓他囊括了本季的新人王及年度MVP，同時抱走6項大獎，成為年度大贏家。

2016年在聯盟比賽用球疑雲下，職棒四隊幾乎都呈現「打者煙火秀，投手落難日」的情況，平均每場比賽要出現2.5支全壘打令人咋舌，全聯盟更有24人突破雙位數的全壘打數，可說是名副其實的「投手地獄」。另外本季有3位打者達到4成打擊率的偉業，不僅在台灣前所未見，放諸各國聯盟在「死球時代」之後也都相當罕見，可說是寫下一個「煙花燦爛」的賽季。

而其中王柏融無疑是這些強打者之中的佼佼者，他本季出戰116場，打出200安、29轟、105分打點、24次盜壘，打擊三圍是.414／.476／.689 ，兼具技巧及力量的他，已逐步成為聯盟最強大的「打擊機器」，除此之外，他還拿下最佳九人外野手和外野金手套獎，證明他防守上的能力也不妨多讓，最後也同時獲得新人王和MVP的肯定，為自己的夢幻賽季畫下完美的句點。

王柏融的多項紀錄中，單季200安無疑是最讓球迷震撼的一個。國內目前職棒例行賽只打120場，因此要出現單季200安並非易事，過去聯盟單季最多安的紀錄是由洋將威納斯所保持的176支，但是可怕的王柏融在自己職棒的第一個賽季就已經破掉這個紀錄，甚至還往前推進了24支之多，讓人不禁好奇這位年僅23歲的選手之後還會有什麼樣的怪物表現。

隨著「台灣巨砲」陳金鋒的引退，林智勝等選手也已經接近35歲大關，未來年輕的柏融大王肯定是台灣史上打擊的看板人物之一。就像在他擊出200安後由陳金鋒為他頒獎一樣，中華隊當家四棒的棒子或許之後也會慢慢傳承到他的手上，能否扛起這個責任，全看他日後能否精益求精了。

「好像拍電影，也像做夢一樣。」王柏融對於自己的賽季是這樣總結的，對於我們來說也是，這個強打少年還能夠多強？或許真的只有外野的天空才能知道他的極限了。