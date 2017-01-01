Selina 嗨爆桃園跨年 與前緋聞男友黃子佼同台合唱「一人水一項」Wow!NEWS新聞網 (2017-01-01 00:49)
華視「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」，由正能量女神任家萱Selina壓軸演出 ，身穿黑色勁裝與扎了馬尾展現幹練。一出場帶來精彩HIGH歌「看我的」、「3.1415」，讓粉絲們聽得如癡如醉。受訪時俏皮表示台上演唱時一直聞到烤香腸的香味，主持人李懿大虧佼佼：「佼哥在後台已經吃了三隻香腸了！」，隨後佼佼從後台遞了香腸上來讓三人聞香，讓減肥中的李懿及Selina十分羨慕，紛紛大喊佼佼太壞了！
Selina和黃子佼曾是緋聞主角，兩人卻不避諱的一同合唱「一人水一項」，佼佼大開Selina玩笑，說為了讓Selina的「滿月臉」看起來小一點，所以換上飛鼠裝，讓在旁的Selina聽了差點暈倒，但是十分期待與佼佼的合作，主持人李懿在旁不斷吐謿：「不要走音啦！」佼佼很享受於兩人的合作，Selina笑嗆佼佼：「佼哥，我覺得你還是好好當主持人好了！」兩人俏皮的互動，讓眾人笑翻。
Selina帶給桃園的粉絲們〝大禮物〞，演唱組曲驚喜包，包括時下最夯的「小雞嗶嗶」驚豔全場，與經典老歌「含淚跳恰恰」、「給我一個吻」和「快樂鳥日子」還將「HAPPY BIRTHDAY」改成「HAPPY NEW YEAR」十分應景，送給觀眾粉絲們一個屬於迎接2017金雞年的大禮物，祈許新的一年中大家都「大吉大利」。
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