



由中天製播的「2017花Young台中」跨年晚會31日台中后里現場(麗寶樂園)跨年獨家邀請「亞洲天團」5566擔任精彩壓軸，下午早已有大批死忠粉絲排隊等候，果不其然傍晚天團一登場馬上引來現場觀眾尖叫聲四起，整個High爆全場，最後也與民眾一同參與倒數重要時刻，5566開心表示「能與現場民眾一起跨年真的非常幸福！」。倒數迎接2017 年，三人也許下新的願望，期許能辦場演唱會，以及攜手主持的節目能夠長長久久，也能在其他的領域上有更多更好的作品帶給大家。

許久未在台灣跨年的5566，孫協志、許孟哲與王仁甫三人再度為2016跨年齊聚台中，不只重現經典歌曲，在表演服裝上也別有用心，加入鐵鏈與枷鎖呈現強烈視覺感，每一件服裝穿也都非常重，王仁甫笑稱「跳起舞來需要更多力氣！」三人賣力輪番獻唱經典歌曲，包括「傳說」、「無所謂」、「我難過」和「白色花漾」等讓死忠歌迷大飽耳福，讓主持人Sandy和ㄚ 頭再都瞬間變成小粉絲「每首歌都好懷念！」精彩表演讓台下民眾不斷尖叫。

這次5566獨家獻唱給台中麗寶樂園，剛好也是麗寶樂園第一次舉辦跨年晚會，孫協志表示「很懷念台中的熱情！」而王仁甫表示兒女得知他在台中演出，分分表示要在家準時鎖定，起初並沒有特別表明要和爸爸一起到台中，事後得知是到麗寶樂園，馬上改變心意「因為他們想到麗寶樂園玩」，讓王仁甫哭笑不得，不過兒女最後還是乖乖留在北部陪伴媽媽季芹跨年。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』