Popu Lady跨年演唱之餘心繫當地美食 辰亦儒迎雞年大露腹肌Wow!NEWS新聞網 (2017-01-01 01:04)
迎接2017年到來，華研國際音樂的歌手們 Hebe田馥甄、Selina任家萱、動力火車、信、林宥嘉、F.I.R.、辰亦儒、Popu Lady、閻奕格分別在桃園、宜蘭、台中、深圳、杭州、廣州和新加坡，用好歌聲陪歌迷跨年。
在宜蘭跨年的是辰亦儒和Popu Lady，好身材的辰亦儒，在跨年舞台上當然也不吝展現自己苦心練出的肌肉。只見他唱到激動時，瞬間扯開身上的衣服，露出精壯的胸肌和六塊腹肌，引起台下歌迷的尖叫聲爆表。辰亦儒笑著表示，今年是個暖冬，所以他特地選唱了符合氣候的《還在夏天呢》。近日各自忙著拍戲的Popu Lady，難得在跨年夜齊聚一堂，五個人從出發到回程，一路上嘴巴完全沒停過，不是忙著聊天就是狂吃零食。日前她們一得知在宜蘭跨年，就馬上請同事安排提早三小時出發，並預定了宜蘭有名的甕窯雞，五人理直氣壯地說：「吃飽了才有體力上台唱歌啊！」
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