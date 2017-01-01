



華視「捷乘歡迎2017桃園跨年晚會」晚間11點半後進入新一波高潮! 先是由桃園吉祥物「阿桃」與「猿哥」帶領桃園市議員、美麗的華航空姐與璞園籃球隊熱力開跳! 桃園市長鄭文燦上台致詞時表示: ：「這兩年桃園不一樣了，我相信大家都感受到了，希望桃園能成為年輕人的首選，希望打造一個滿意度與認同度最高的城市!」



最後倒數儀式由桃園市長鄭文燦、市長夫人、桃園議長，以及正能量女神Selina、藝人小樂吳思賢共同啟動桃機，象徵2017年桃園機場捷運正式啟動! 現場也綻放180秒絢麗煙火! 現場湧入超過10萬人一同欣賞美麗的煙火，整場晚會活動參與人次達到25萬人次!

主持人黃子佼現場在金曲天后彭佳慧登場前，持續炒熱現場氣氛，除了爆料自己女友孟耿如在後台外，更現場幫翁滋蔓徵起男友，直說:「希望有機會能把翁滋蔓嫁到桃園!」還親自跑下舞台與觀眾互動握手，展現十足親民的一面!

金曲天后彭佳慧下午剛回國就直奔桃園晚會現場彩排，一身白色褲裝顯露姣好身材壓軸登場，首次在桃園跨年的她，十分有誠意帶來整組BAND，表示要把最棒的演出獻給桃園觀眾，在後台接受訪問被問及2017年願望時，直說:「希望孩子們能平安長大，朋友們事事順利，歌迷朋友可以非常健康，2017年有更好的成績，希望能超越《大齡女子》的新作品出現!」展現十足的事業企圖心，現場演唱招牌彭式情歌《相見恨晚》、《大齡女子》一首接一首，讓現場歌迷跟著大合唱，更翻唱經典歌曲《夢醒時分》、《突然好想你》、《聽說愛情回來過》、聽得連主持人都大呼過癮，她也同時獻唱動感歌曲《快樂的人請舉手》、《敲敲我的頭》，把晚會氣氛帶到最高潮!



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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』