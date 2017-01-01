



迎接2017年到來，華研國際音樂的歌手們 Hebe田馥甄、Selina任家萱、動力火車、信、林宥嘉、F.I.R.、辰亦儒、Popu Lady、閻奕格分別在桃園、宜蘭、台中、深圳、杭州、廣州和新加坡，用好歌聲陪歌迷跨年。



信帶著樂團，跨年夜在新加坡與西洋天后Alicia Keys(艾莉西亞凱斯)和搖滾樂團Hoobastank(好把戲合唱團)同場演出。他一連飆唱40分鐘，高亢激昂的歌聲聽得觀眾熱血澎湃。30日甫發行最新專輯《大爺們》的信，在新加坡也首次演唱新歌《說說臉》。因為信的個頭太高，彩排時才發現舞台升降機關高度不足，信只要一站上升降台，肩膀以上全都露在舞台上，笑翻所有工作人員。熱愛美食又大方的信，一到新加坡就拉著大隊人馬請吃胡椒螃蟹和肉骨茶，肉骨茶老闆喜見大明星，阿莎力加送鮑魚還把餐費打折，讓信提早感受到新加坡人的熱情。

林宥嘉到澳門參加江蘇衛視的跨年晚會，演唱了他在《蒙面唱將猜猜猜》中引起觀眾激讚，網友瘋狂轉發的《成全》，以及電影插曲《全世界誰傾聽你》和充滿熱血活力的《自然醒》。收工後林宥嘉打算與工作人員大啖澳門美食，感謝工作人員一年來的辛勞。剛從日本休假回來的閻奕格，昨晚竟拖著行李箱參加台中跨年晚會，她苦笑說：「唱完跨年已經十二點多，沒有高鐵回台北，而且早上五點就要到機場飛往三亞。乾脆帶著行李，唱完在台中吃個宵夜，然後直接去機場等候吧。」

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』