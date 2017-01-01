



藝人愷樂以往都是以主持人身分現身跨年晚會，今年加盟索尼音樂後發行個人首張EP《久等了》後，首度以歌手身分登上「2017台北最HIGH新年城跨年晚會」，接著緊急趕往台中、彰化，榮登「全台趕場王」，但礙於時間緊迫台北場僅能演唱〈久等了〉、〈今天愛了沒〉兩首歌，台中、彰化場則分別再演唱〈日不落〉、〈黏黏黏黏〉。愷樂近來忙於主持工作還要抽空練舞、練歌而操到感冒，愷樂一緊張就會拉肚子，因此為了趕場早已備妥止瀉藥！



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